«Такие контракты нужно проверять». Рыбин — о новом соглашении Ожиганова с «Динамо»

Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин оценил новый контракт капитана «Динамо» Игоря Ожиганова с московским клубом.

«Такие контракты, как у Ожиганова, нужно проверять. Игорю 32 года. Нереально, чтобы в таком возрасте контракт у игрока понизился в два раза. Слишком много таких моментов с понижением. Я в это не верю. Мне сложно это комментировать. Я не верю в то, что Игорь такой добрый парень, что готов понизить свой контракт в два раза», — приводит слова Рыбина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний защитник провёл 84 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+15». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ожиганов сыграл 775 матчей, в которых записал на свой счёт 285 (82+203) очков.