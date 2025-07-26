Быков: не удивлён тем, что с Урала выходит так много высококлассных хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о важности Уральского региона для российского спорта.

«Урал – это не только природные ресурсы, но и талантливые спортсмены. Я не удивлён тем, что из этого региона выходит так много высококлассных хоккеистов, которые играют на высочайшем уровне. Неспроста очень много по-настоящему сильных хоккеистов рождаются именно в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге и других уральских городах», — цитирует Быкова LiveResult.

Напомним, ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил систему подготовки хоккеистов у санкт-петербургского СКА.