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«С языком нужно дружить». Худобин — о жёстком общении с Кучеровым в финале Кубка Стэнли

«С языком нужно дружить». Худобин — о жёстком общении с Кучеровым в финале Кубка Стэнли
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Вратарь Антон Худобин рассказал о напряжённых разговорах с нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым во время финальной серии Кубка Стэнли — 2020. Голкипер выступал за «Даллас Старз», который проиграл серию со счётом 2-4.

«В финале, когда мы играли, он подъезжал ко мне, пытался меня выводить, но немножко неправильно, потому что я ему сказал, что не надо так переходить [на личности], ты не американец.

Ты же прекрасно знаешь (обращается к Андрею Николишину. — Прим. «Чемпионата»), что американцы говорят друг другу. Они могут сказать про родителей, семью, жену. У нас это не принято. Поэтому он там немножко переборщил, я ему сказал: «Куч, ты осади немножко». Хороший игрок, безусловно, но с языком нужно дружить», — заявил Худобин на YouTube-канале «Лёд».

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