Форвард «Филадельфии» Гребёнкин рассказал, что получил советы от Овечкина

Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин заявил, что получил советы от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин давал мне советы. Но их содержание я рассказывать не буду. Они помогут мне в следующем сезоне», — приводит слова Гребёнкина «Матч ТВ».

Гребёнкин — воспитанник магнитогорского хоккея. В 2024 году вместе с «Металлургом» под руководством Андрея Разина стал обладателем Кубка Гагарина. Начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб команды в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочерний клуб. В общей сложности в активе 22-летнего Гребёнкина 28 (12+16) очков за 50 встреч в АХЛ в сезоне-2024/2025.