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Форвард «Филадельфии» Гребёнкин рассказал, что получил советы от Овечкина

Форвард «Филадельфии» Гребёнкин рассказал, что получил советы от Овечкина
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Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин заявил, что получил советы от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин давал мне советы. Но их содержание я рассказывать не буду. Они помогут мне в следующем сезоне», — приводит слова Гребёнкина «Матч ТВ».

Гребёнкин — воспитанник магнитогорского хоккея. В 2024 году вместе с «Металлургом» под руководством Андрея Разина стал обладателем Кубка Гагарина. Начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб команды в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочерний клуб. В общей сложности в активе 22-летнего Гребёнкина 28 (12+16) очков за 50 встреч в АХЛ в сезоне-2024/2025.

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