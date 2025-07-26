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«Из него просто сделали такого хоккеиста». Худобин — о провокациях Маршана

«Из него просто сделали такого хоккеиста». Худобин — о провокациях Маршана
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Вратарь Антон Худобин рассказал о становлении форварда «Флориды Пантерз» Брэда Маршана, который известен своим провокационным поведением на льду.

«В 2011 году его подняли из «Провиденса» в «Бостон» и поставили в состав. Марши хотел играть в хоккей, забивать голы, отдавать передачи, а Жюльен (главный тренер «Брюинз» в 2011 году. — Прим. «Чемпионата») видел его и там, и чтобы он залазил под кожу.

И какую-то игру мы проиграли, по-моему, это был третий раунд [Кубка Стэнли] с «Тампой». И Жюльен вызвал Маршана и говорит: «Мы для чего сюда тебя позвали? Мы позвали тебя не голы забивать, а чтобы ты под кожу лез. Если ты не будешь лезть под кожу, ты в этой команде играть не будешь». Просто из него сделали такого хоккеиста.

Но как парень, как нормальный мужик, как семьянин, как отец, я вообще не видел у него никаких плохих вещей. Да, то, что у него шарики за ролики залетают, то это облизнёт, кому-нибудь клюшку сломает, наступит ещё что-то, это есть», — заявил Худобин на YouTube-канале «Лёд».

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