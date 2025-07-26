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The Hockey News спрогнозировал атакующие сочетания «Вашингтона» в новом сезоне

The Hockey News спрогнозировал атакующие сочетания «Вашингтона» в новом сезоне
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Североамериканская журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News спрогнозировала атакующие сочетания «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

А. Протас — Дюбуа — Уилсон;
Овечкин — Строум — Бовиллье;
Кристалл — Макмайкл — Леонард;
Дьюхейм — Дауд — Сурдиф;
Дополнительные форварды: Фрэнк и Мирошниченко.

Напомним, в прошлом сезоне столичный клуб в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).

Ранее журналисты североамериканского сайта ESPN поделились ожиданиями от нового сезона «Вашингтон Кэпиталз».

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