The Hockey News спрогнозировал атакующие сочетания «Вашингтона» в новом сезоне

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Североамериканская журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News спрогнозировала атакующие сочетания «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

А. Протас — Дюбуа — Уилсон;

Овечкин — Строум — Бовиллье;

Кристалл — Макмайкл — Леонард;

Дьюхейм — Дауд — Сурдиф;

Дополнительные форварды: Фрэнк и Мирошниченко.

Напомним, в прошлом сезоне столичный клуб в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).

Ранее журналисты североамериканского сайта ESPN поделились ожиданиями от нового сезона «Вашингтон Кэпиталз».