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Нападающий Гущин после обмена из «Сан-Хосе» подписал двусторонний контракт с «Колорадо»

Нападающий Гущин после обмена из «Сан-Хосе» подписал двусторонний контракт с «Колорадо»
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Российский форвард Данил Гущин, который перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Колорадо Эвеланш», подписал двустороннее соглашение с «лавинами» на один сезон, сообщает Puck Pedia. Сообщается, что кэпхит в НХЛ составит $ 775 тыс., в АХЛ – $ 150 тыс., также ему гарантированы $ 200 тыс.

Напомним, 23-летний Гущин провёл 182 матча в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 150 (70+80) очков. Также на его счету 18 игр в НХЛ за «Шаркс», где нападающий заработал 5 (2+3) очков. Данил был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.

Отметим, что «акулы» за Гущина получили нападающего Оскара Олауссона.

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