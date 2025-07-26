Алексей Василевский рассказал о своём восстановлении после операции на плече

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился подробностями своего восстановления после операции на плече и рассказал, когда вернётся на лёд.

«Продолжаю восстановление. Много от вас вопросов про травму. Давайте по порядку. Во время плей-офф получил серьёзное повреждение. Сами понимаете, что в решающих матчах сезона все травмы, болячки отходят на второй план. Прежде всего команда! Поэтому я выходил и играл на обезболе.

После серии с «Локомотивом» уже нельзя было тянуть. Пошёл на МРТ, не самый приятный диагноз. Сразу сказали, что нужна операция, тянуть нельзя. Прооперировали в Москве, всё сложилось удачно. Единственный неприятный момент – срок восстановления. Врачи сказали, что он займёт полгода.

Я, конечно, делаю всё, чтобы восстановиться быстрее. Планирую вернуться спустя четыре-пять месяцев. Уже снял фиксатор. С ним ходил долгое время и днём, и ночью. Потом оставлял только на ночь, чтобы ночью не повредить плечо и не началось всё заново.

Сейчас уже активно восстанавливаюсь: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, магниты и т.д. Всё это помогает разрабатывать плечо: наружная ротация, внутренняя. Работаю активно, чтобы быстрее выйти на лёд», — написал Василевский в своём телеграм-канале.