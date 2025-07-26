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Владислав Гавриков может сыграть в первой паре защитников «Рейнджерс»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал вариант состава «Нью-Йорк Рейнджерс» в предстоящем сезоне НХЛ. Владислав Гавриков разместился в первой паре защитников, а Артемий Панарин – во втором звене нападения.

Звенья команды выглядит следующим образом.

Нападающие:

Уилл Кайлли – Джей Ти Миллер – Мика Зибанеджад;

Артемий Панарин – Винсент Трочек – Алекси Лафреньер;

Гейб Перро – Юусо Пярссинен – Джонни Бродзински;

Адам Эдстрём – Сэм Кэррик – Тейлор Рэддиш.

Защитники:

Владислав Гавриков – Адам Фокс;

Карсон Соуси – Уильям Борген;

Урхо Вааканайнен – Брэйден Шнайдер.

Напомним, 2 июля «Рейнджерс» объявили о переходе Владислава Гаврикова, который ранее выступал за «Лос-Анджелес Кингз». Стороны заключили семилетний контракт.