Владислав Гавриков может сыграть в первой паре защитников «Рейнджерс»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал вариант состава «Нью-Йорк Рейнджерс» в предстоящем сезоне НХЛ. Владислав Гавриков разместился в первой паре защитников, а Артемий Панарин – во втором звене нападения.
Звенья команды выглядит следующим образом.
Нападающие:
Уилл Кайлли – Джей Ти Миллер – Мика Зибанеджад;
Артемий Панарин – Винсент Трочек – Алекси Лафреньер;
Гейб Перро – Юусо Пярссинен – Джонни Бродзински;
Адам Эдстрём – Сэм Кэррик – Тейлор Рэддиш.
Защитники:
Владислав Гавриков – Адам Фокс;
Карсон Соуси – Уильям Борген;
Урхо Вааканайнен – Брэйден Шнайдер.
Напомним, 2 июля «Рейнджерс» объявили о переходе Владислава Гаврикова, который ранее выступал за «Лос-Анджелес Кингз». Стороны заключили семилетний контракт.