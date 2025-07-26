Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Гавриков может сыграть в первой паре защитников «Рейнджерс»

Владислав Гавриков может сыграть в первой паре защитников «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал вариант состава «Нью-Йорк Рейнджерс» в предстоящем сезоне НХЛ. Владислав Гавриков разместился в первой паре защитников, а Артемий Панарин – во втором звене нападения.

Звенья команды выглядит следующим образом.

Нападающие:

Уилл Кайлли – Джей Ти Миллер – Мика Зибанеджад;
Артемий Панарин – Винсент Трочек – Алекси Лафреньер;
Гейб Перро – Юусо Пярссинен – Джонни Бродзински;
Адам Эдстрём – Сэм Кэррик – Тейлор Рэддиш.

Защитники:

Владислав Гавриков – Адам Фокс;
Карсон Соуси – Уильям Борген;
Урхо Вааканайнен – Брэйден Шнайдер.

Напомним, 2 июля «Рейнджерс» объявили о переходе Владислава Гаврикова, который ранее выступал за «Лос-Анджелес Кингз». Стороны заключили семилетний контракт.

Материалы по теме
Контракт Гаврикова с «Рейнджерс» вошёл в топ-10 сделок свободных агентов — The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android