Агентство Winners опровергло слухи об обмене Семёна Терехова в «Локомотив»

Хоккейное агентство Winners прокомментировало слухи о возможном обмене нападающего Семёна Терехова из казанского «Ак Барса» в ярославский «Локомотив» на форварда Григория Денисенко.

«Как представители Семёна Терехова заявляем: он не фигурирует ни в каких переговорах по обменам и на сегодняшний день рассматривается клубом как игрок основного состава ХК «Ак Барс».

Просим болельщиков и СМИ не доверять каждому «инсайду» и ориентироваться только на официальную информацию», – говорится в телеграм-канале агентства.

В прошлом сезоне 23-летний Терехов принял участие в 39 матчах (вместе с плей-офф), где набрал 10 (6+4) очков.