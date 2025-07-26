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Агентство Winners опровергло слухи об обмене Семёна Терехова в «Локомотив»

Агентство Winners опровергло слухи об обмене Семёна Терехова в «Локомотив»
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Хоккейное агентство Winners прокомментировало слухи о возможном обмене нападающего Семёна Терехова из казанского «Ак Барса» в ярославский «Локомотив» на форварда Григория Денисенко.

«Как представители Семёна Терехова заявляем: он не фигурирует ни в каких переговорах по обменам и на сегодняшний день рассматривается клубом как игрок основного состава ХК «Ак Барс».

Просим болельщиков и СМИ не доверять каждому «инсайду» и ориентироваться только на официальную информацию», – говорится в телеграм-канале агентства.

В прошлом сезоне 23-летний Терехов принял участие в 39 матчах (вместе с плей-офф), где набрал 10 (6+4) очков.

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