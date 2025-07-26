Сергей Черкас прокомментировал изменения в составе СКА

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил селекционную работу санкт-петербургского клуба в нынешнее межсезонье. Напомним, ранее армейцы расстались с защитниками Артёмом Земчёнком, Дмитрием Юдиным, а также нападающими Павлом Акользиным, Сергеем Андроновым, Павлом Дедуновым и Николаем Поляковым.

– Для меня решения тренерского штаба СКА – понятные и логичные. Все ушедшие игроки не показали в минувшем сезоне того, чего от них ждали. Их возраст, статистика, игровое время, которое им давали, говорят о том, что с этим хоккеистами армейскому клубу не по пути.

– Почти все они пришли в СКА не так давно.

– В том-то и дело, некоторые – в результате обменов. На них делал ставку в прошлом сезоне тренерский штаб Романа Ротенберга, но они не оправдали доверия. В таком случае с игроками расстаются.

Из всего последнего «призыва» СКА лучше всех проявил себя, на мой взгляд, защитник Илья Карпухин. Если он останется в команде, принесёт много пользы. А остальные игроки и по возрасту, и по мастерству уже не подходят СКА. Команде необходимо двигаться дальше с теми, кто способен показывать результат, – приводит слова Черкаса «РБ Спорт».