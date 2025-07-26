«Рейнджерс» взяли на просмотр 33-летнего форварда Шири — New York Post

«Нью-Йорк Рейнджерс» взял на просмотр нападающего Конора Шири, сообщает New York Post. Напомним, ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» поместила форварда в список отказов по просьбе самого игрока.

По информации источника, новый тренер «Рейнджерс» Майк Салливан знаком с хоккеистом по совместной работе в «Питтсбург Пингвинз», в составе которого Шири выиграл два Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне 33-летний Шири провёл всего пять матчей в НХЛ, не набрав очков. В 59 играх в регулярке АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.

Напомним, в прошедшем сезоне «Рейнджерс» заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф.