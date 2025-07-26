Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тяжело, но надо потерпеть». Форвард минского «Динамо» Кузнецов — о предсезонке

«Тяжело, но надо потерпеть». Форвард минского «Динамо» Кузнецов — о предсезонке
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов рассказал о подготовке к новому сезону и поделился впечатлениями от участия в турнире «КХЛ 3х3».

– Как предсезонка?
– Всё круто. Готовимся, тренируемся. Много работы над физическими кондициями. Да, тяжело. Но это предсезонка, так и должно быть, важная пора, надо потерпеть, чтобы становиться лучше. И упражнения в зале все интересные, тренер по ОФП Алексей Дашкевич создаёт хорошую рабочую атмосферу.

– Как провёл лето?
– Хорошо. После игр сборной поехал на неделю в Жлобин. Провёл время с родителями, бабушками, дедушками. Встретился с ребятами и тренером, с которыми начинал хоккейный путь.

Потом на десять дней съездил в Турцию к морю отдохнуть, перезагрузиться. Посетил там The Land of Legends. Было классно. После этого начал тренироваться, готовиться к новому сезону. Сыграл в трёх турах чемпионата «КХЛ 3x3».

– Турнир 3x3 помог в подготовке?
– Интересный формат. Обидно, что не заняли призовое место, были достойны этого. Думаю, этот турнир в дальнейшем будет ещё больше раскручиваться. Перед сезоном интересно и полезно поиграть, – приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из «Динамо» шести игроков после просмотра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android