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Александр Овечкин посетил матч 2-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом»

Александр Овечкин посетил матч 2-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присутствует на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Александр посетил игру «Динамо» с калининградской «Балтикой» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Напомним, 39-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.

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