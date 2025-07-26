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И. Макаров — о трансферах СКА: мне непонятно, что происходит в армейском клубе

И. Макаров — о трансферах СКА: мне непонятно, что происходит в армейском клубе
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Экс-нападающий СКА Игорь Макаров прокомментировал селекционную работу санкт-петербургского клуба в нынешнее межсезонье. Напомним, ранее армейцы расстались с защитниками Артёмом Земчёнком, Дмитрием Юдиным, а также нападающими Павлом Акользиным, Сергеем Андроновым, Павлом Дедуновым и Николаем Поляковым.

«Откровенно говоря, для меня непонятно, что происходит в армейском клубе. Если раньше едва ли не каждое лето в клуб приходили звёзды, в числе которых Дацюк, Зайцев, Кузнецов и другие, то сейчас команду пополняют весьма средние игроки, причём приходят они на высокие контракты. При этом клуб освобождается от бывших лидеров, кто привлекался в национальную сборную, играл на Олимпиадах и чемпионатах мира. Причём, кроме всего прочего, помимо того, что с игроками расстаются, за них ещё и платят деньги. А ведь говорили про экономию средств. СКА всегда был топ-клубом, но при нынешнем подборе игроков выход во второй раунд плей-офф уже будет достижением», — приводит слова Макарова «ВсеПроСпорт».

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