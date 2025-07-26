Робитайл: Овечкин — модель совершенного игрока не только для русских, но и для канадцев

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим хоккеистом в мире.

«Не умаляя достоинств таких игроков, как Ларионов, Крутов и так далее, то величайшее поколение – оно всё-таки другое. Александр Овечкин – это модель максимально совершенного игрока на данный момент не только для русских, но и для канадцев.

Он сражается, бьётся, постоянно в контакте, любит бросать. Самое главное, что он по-настоящему командный игрок. Он любит быть с командой, всегда за команду. И, на мой взгляд, Овечкин – лучший хоккеист в мире», – сказал Робитайл в интервью «12 каналу».

В минувшем сезоне Овечкин превзошёл легендарный рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 897 шайбами.