«Сент-Луис» продлил контракт с Никитой Александровым на год

«Сент-Луис Блюз» объявил о подписании нового однолетнего контракта с нападающим Никитой Александровым. Соглашение носит двусторонний характер с зарплатой $ 775 тыс. в НХЛ и $ 300 тыс. в АХЛ.

В минувшем сезоне 24-летний Александров провёл 48 матчей регулярного чемпионата за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ, набрав 49 (21+28) очков. Всего Никита принял участие в 51 игре регулярного сезона за «Блюз» в НХЛ, набрав 9 (3+6) очков.

В общей сложности форвард принял участие в 170 матчах регулярного чемпионата АХЛ, набрав 129 (58+71) очков.

В минувшем сезоне «Сент-Луис» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где проиграл в 1/8 финала «Виннипег Джетс» в серии из семи матчей.