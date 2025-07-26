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СКА представил новый логотип

СКА представил новый логотип
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Хоккейный клуб СКА обновил фирменный стиль и представил новый логотип. Напомним, решение о смене логотипа приняли на заседании совета директоров 19 июня.

Видео доступно на странице ХК СКА в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз клуб заметно менял визуальный стиль в 2014 году. Тогда обновили шрифты и элементы оформления, при этом классическая эмблема с красной звездой и надписью «СКА» осталась прежней.

Напомним, в прошлом сезоне санкт-петербургский СКА занял седьмое место в Западной конференции и уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг. Его на этом посту сменил Игорь Ларионов.

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