СКА представил новый логотип

Хоккейный клуб СКА обновил фирменный стиль и представил новый логотип. Напомним, решение о смене логотипа приняли на заседании совета директоров 19 июня.

Видео доступно на странице ХК СКА в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз клуб заметно менял визуальный стиль в 2014 году. Тогда обновили шрифты и элементы оформления, при этом классическая эмблема с красной звездой и надписью «СКА» осталась прежней.

Напомним, в прошлом сезоне санкт-петербургский СКА занял седьмое место в Западной конференции и уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг. Его на этом посту сменил Игорь Ларионов.