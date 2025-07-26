«Чикаго» продлил контракт со шведским вратарём Сёдербломом на два года

«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с 25-летним шведским вратарём Арвидом Сёдербломом. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение заключено на два сезона. Общая сумма контракта составила $ 5,5 млн. Таким образом, стороны избежали арбитражного разбирательства.

Швед провёл 36 матчей в прошлом регулярном чемпионате НХЛ, одержав 10 побед при 89,8% отражённых бросков и коэффициенте надежности 3,18.

Сёдерблом присоединился к «Блэкхоукс» весной 2021 года в статусе незадрафтованного свободного агента. Всего за четыре сезона в его активе 86 матчей в НХЛ (77 в старте), 18 побед при показателе надёжности 3,55 и 88,9% отражённых бросков.