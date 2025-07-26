Форвард «Локомотива» Николаев с Кубком Гагарина посетил детский дом в Ярославле

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев привёз в детский дом в Ярославле Кубок Гагарина, а также подарки для воспитанников: новый спортивный инвентарь и сладости. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий сфотографировался с детьми и оставил автографы с пожеланиями. Кроме того, хоккеист договорился провести мастер-класс для воспитанников детского дома на ледовой площадке.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.