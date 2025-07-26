«Кто будет под шайбу-то ложиться?» Плющев — об уходе Дедунова из СКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уходе форварда Павла Дедунова из СКА. Ранее санкт-петербургский клуб обменял 35-летнего нападающего в «Сочи».

«Этого игрока я уже знаю более десяти лет, приглашал его в молодёжную сборную России. Могу сказать, что за последние годы он вырос в игрока топ-уровня. Это игрок, способный держать удар, незаменимый для игры в меньшинстве и способный приносить пользу любой команде. Решение руководства СКА отказаться от него весьма странное, тем более за СКА он отыграл немало и проявил себя с наилучшей стороны. Такое видение нового руководства и тренерского штаба. Но мне совершенно непонятна логика. На место ушедших берут совершенно посредственных игроков. Кто будет под шайбу-то ложиться?» — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».