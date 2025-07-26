Василий Кошечкин забросил шайбу в прощальном матче на арене «Металлурга»

В Магнитогорске состоялся прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина. Сама встреча завершилась со счётом 9:9. 42-летний вратарь по ходу игры вышел на лёд в качестве полевого игрока и отметился заброшенной шайбой.

Перед матчем также состоялась торжественная церемония в честь Кошечкина: его именной свитер был поднят по своды арены в Магнитогорске.

Кошечкин выступал за «Металлург» в сезоне‑2009/2010, а затем с 2013 по 2023 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах. Также Кошечкин становился чемпионом мира (2009) и олимпийским чемпионом (2018). Вратарь завершил карьеру игрока в 2023 году. С 2024-го Василий работает тренером вратарей в «Металлурге».