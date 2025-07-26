Третьяк: Кошечкин — один из лучших вратарей современной эпохи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о прощальном матче экс-вратаря клубов КХЛ и сборной России Василия Кошечкина. Встреча прошла в субботу, 26 июля, в Магнитогорске и завершилась со счётом 9:9. 42-летний голкипер по ходу игры вышел на лёд в качестве полевого игрока и отметился заброшенной шайбой.

«Кошечкин – один из лучших вратарей современной эпохи, большой во всех смыслах спортсмен и профессионал. И замечательный человек, настоящий русский богатырь – надёжный, сильный, уверенный в себе, готовый отдать всё ради общей победы, ради успехов команды.

Хоккейный опыт Василия грандиозен и разнообразен. Я рад, что по окончании карьеры спортсмена он остался в большой игре, перешёл на тренерскую работу и передаёт свои знания молодым голкиперам. Хотел бы пожелать Кошечкину, чтобы его воспитанники впоследствии показали достойную игру в свитере сборной, вносили столь же большой вклад в победы на самых престижных международных турнирах. Василий всегда будет уважаемым членом нашей большой хоккейной семьи, а отношение к такому прекрасному человеку – неизменно самое тёплое и хорошее. Я был очень рад встретиться и пообщаться с Кошечкиным, а также с другими заслуженными игроками, прилетевшими на этот матч», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.