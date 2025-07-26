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Генменеджер «Флориды» Билл Зито привёз Кубок Стэнли в парк с морскими животными

Генменеджер «Флориды» Билл Зито привёз Кубок Стэнли в парк с морскими животными
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито привёз Кубок Стэнли в морской парк Theater of the Sea во Флорида-Кис. Он опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) фотографии трофея с тюленями и дельфином.

Фото: Из личного архива Билла Зито

Фото: Из личного архива Билла Зито

Фото: Из личного архива Билла Зито

Напомним, в прошедшем сезоне «Пантерз» стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии из шести матчей. «Пантеры» завоевали главный трофей во второй сезон подряд. Тогда «Флорида» также одолела «Ойлерз» в серии из семи матчей.

Ранее нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачук отвёз завоёванный Кубок Стэнли в полицейское управление Брентвуда (Сент-Луис). Форвард сделал снимки с трофеем из полицейского участка, в частности из камеры ИВС.

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Ткачук сделал фото с Кубком Стэнли в камере полицейского участка в Сент-Луисе
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