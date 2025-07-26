Кошечкин: давно хотелось сыграть с сыном — получилось сделать это в прощальном матче

Бывший вратарь клубов КХЛ, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин поделился впечатлениями от своего прощального матча. Встреча прошла в субботу, 26 июля, в Магнитогорске и завершилась со счётом 9:9. Сам голкипер по ходу игры вышел на лёд в качестве полевого игрока и отметился заброшенной шайбой.

«Ощущения фантастические, только немного устал. До этого тренировался мало. Атмосфера на стадионе классная. Все эмоции я уже пережил вчера. Не мог долго уснуть. Проснувшись с утра, понял, что это мой праздник, мой день. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому всё прошло легко.

Мой самый запоминающийся сейв в карьере – после броска Алексея Морозова, когда играл за «Металлург» в своей первый приход. Наверное, назову именно этот момент. Мне давно хотелось сыграть с сыном в официальном матче. Это получилось сделать на прощальной игре. Всё равно приятно, когда видишь своего ребёнка — профессионального хоккеиста. Он развивается, и хочется с ним посоревноваться», — приводит слова Кошечкина пресс-служба КХЛ.