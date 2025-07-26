«Противный игрок, все шайбы ловит». Павел Дацюк — о Василии Кошечкине

Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк назвал экс-вратаря клубов КХЛ, двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина достойным соперником. В субботу состоялся прощальный матч голкипера на домашней арене «Металлурга». Дацюк принял участие в мероприятии.

– Торжественная церемония перед матчем получилась трогательной?

– Было видно по Василию, что переживает. Тяжело сдержать эмоции, но он смог сделать это.

– Вы играли вместе с Кошечкиным в сборной, много играли против него. Какой он как игрок?

– Противный игрок. Все шайбы ловит, ему тяжело забить. Всегда очень интересно против него играть. Когда достойный соперник, конечно, приятно забивать. А когда это не получается, то придумываешь новые ходы, чтобы переиграть его, и становишься сильнее.

– В концовке августа в Екатеринбурге состоится ваш прощальный матч...

– Пока для меня есть только сегодня. Наслаждался моментом и атмосферой этого дня – много знакомых, друзей, с кем играл и против кого играл, – приводит слова Дацюка «РБ Спорт».