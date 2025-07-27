«Чикаго» может всерьёз побороться за приобретение Кирилла Капризова — Hawk Insider

Издание Hawk Insider считает, что «Чикаго Блэкхоукс» имеет неплохие шансы попробовать заполучить российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Отсутствие договорённости о новом контракте между «Уайлд» и Капризовым может открыть окно возможностей для «Чикаго», чтобы выменять российского форварда у «дикарей». С учётом информации о том, что стороны не близки к соглашению, стоит задуматься о варианте, при котором «Миннесота» может обменять своего звёздного форварда перед мартовским дедлайном.

У «Блэкхоукс» есть хорошие активы, что можно отдать за Капризова, зарплата которого легко впишется в ведомость клуба. И если Кирилл перейдёт в «Чикаго», то сразу окажется в ярком первом звене атаки, где будет вести игру команды вместе с Коннором Бедардом.

Приобретение Капризова намного быстрее завершило бы процесс перестройки, в котором находятся «Блэкхоукс», – написано в статье Hawk Insider.

Действующее соглашение 28-летнего Капризова с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.