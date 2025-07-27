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«Мичков покорит рубеж в 35 голов». Американский журналист — о россиянах в «Филадельфии»

«Мичков покорит рубеж в 35 голов». Американский журналист — о россиянах в «Филадельфии»
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Автор издания Flyers Nitty Gritty Джейми Бэскоу поделился ожиданиями от выступления в новом сезоне российских хоккеистов «Филадельфии Флайерз» — нападающего Матвея Мичкова и голкипера Ивана Федотова.

«Прогнозирую, что Мичков покорит рубеж в 35 голов. Забросить 40 шайб тоже было бы здорово, но пока я не хочу заходить настолько далеко. Последним игроком «Флайерз», забившим 40+ за сезон, был Джефф Картер – и это произошло уже 16 лет назад.

Что касается Федотова, то его отправят на драфт отказов с целью заявить за фарм-клуб «лётчиков» «Лихай Вэлли», играющий в АХЛ», – написал Бэскоу для Flyers Nitty Gritty.

В своём дебютном сезоне-2024/2025 Матвей Мичков провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (26+37) очка. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

28-летний Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

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