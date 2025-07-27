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«Демидов сейчас ключевой игрок в «Монреале». Dose — о переводе россиянина в первое звено

«Демидов сейчас ключевой игрок в «Монреале». Dose — о переводе россиянина в первое звено
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Канадский журналист Марк-Оливье Кук высказался по поводу возможного перевода российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в первое звено.

«Первое звено «Канадиенс» доказало свою состоятельность: Коул Кофилд, Ник Судзуки и Юрай Слафковски продемонстрировали, что между ними есть взаимопонимание, и эти трое составляют одно из лучших звеньев в НХЛ. Но может ли случиться так, что в какой-то момент они разделятся? Возможно… Идея разделить первое звено может в какой-то момент оказаться разумной, и здесь я в основном имею в виду Ивана Демидова. Если россиянин быстро станет одним из самых влиятельных игроков команды… это может вынудить Мартена Сан-Луи принять важные решения.

Если Демидов проявит себя и завоюет место под солнцем, я бы поменял его на игрока первой линии и сделал так: Кофилд — Судзуки — Демидов, Болдюк — Дак — Слафковски. Если добавить в звено к Кофилду такого атакующего игрока, как Демидов, это может привести к фейерверку.

Опять же, всё будет зависеть от результативности и развития Ивана Демидова. Сейчас он ключевой игрок в составе «Канадиенс». И если он взорвётся из-за своего огромного таланта, это приведёт к перестановкам в «Монреале», — приводит слова Кука Dose.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

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