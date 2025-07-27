«Я извинился, а он обнял». Спронг рассказал, как не отдал пас Овечкину в голевой ситуации

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» нидерландский нападающий Даниэль Спронг поделился историей, как в одном из матчей он не отдал пас Александру Овечкину при выходе два в одного, предпочтя бросок.

«На утренней раскатке мы с Ови выходим два в одного. Я, как идиот, начинаю ржать, смотрю на него всё время, а потом бросаю – и мимо ворот. Он посмотрел на меня злым взглядом, и я такой говорю себе: «Блин, Дэн, что ты делаешь? Надо было отдать».

Перед матчем мы делаем наши обычные рукопожатия, и он мне говорит: «Бэйб, просто бросай шайбу. Не думай». Я ему: «Но ты же злился утром». А он: «Да-да, бросай. Но если я открыт – тогда отдавай».

И вот игра, второй период, меня переводят в его звено. Перехватываем шайбу, снова выход два в одного, и я вижу, что рядом со мной – Ови. Думаю: «На этот раз точно отдам». Но защитник смещается, вратарь начинает играть на передачу, и я такой: «Что мне делать?!»

В итоге решаю, что это мой шанс – половина ворот пустые, надо бросать. И — забил! Все на льду начали смеяться – они знали про утро. Я извинился, а Ови обнял. Алекс правда невероятный парень. Если ты забиваешь – он радуется, как будто сам забил. Овечкин потрясающий капитан и был очень добрым ко мне в Вашингтоне», — рассказал Спронг в эфире подкаста Empty Netters.

Напомним, 28-летний Спронг на этой неделе подписал однолетний контракт с ЦСКА. В сезоне-2024/2025 нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков.