Два россиянина вошли в топ-10 лучших игроков «Коламбуса» по версии Dose

Канадское издание Dose опубликовало список 10 лучших действующих игроков «Коламбус Блю Джекетс». В рейтинг вошли два российских хоккеиста — защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко.

Топ-10 лучших игроков «Коламбуса»:

Вратарь Элвис Мерзликин

Защитник Зак Веренски

Защитник Иван Проворов

Нападающий Кент Джонсон

Нападающий Бун Дженнер

Нападающий Адам Фантилли

Нападающий Кирилл Марченко

Нападающий Мэтью Оливье

Нападающий Чарли Койл

Нападающий Шон Монахан.

28-летний Проворов играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний Марченко провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.