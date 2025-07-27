Два россиянина вошли в топ-10 лучших игроков «Коламбуса» по версии Dose
Канадское издание Dose опубликовало список 10 лучших действующих игроков «Коламбус Блю Джекетс». В рейтинг вошли два российских хоккеиста — защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко.
Топ-10 лучших игроков «Коламбуса»:
- Вратарь Элвис Мерзликин
- Защитник Зак Веренски
- Защитник Иван Проворов
- Нападающий Кент Джонсон
- Нападающий Бун Дженнер
- Нападающий Адам Фантилли
- Нападающий Кирилл Марченко
- Нападающий Мэтью Оливье
- Нападающий Чарли Койл
- Нападающий Шон Монахан.
28-летний Проворов играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
24-летний Марченко провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.
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