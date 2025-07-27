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Два россиянина вошли в топ-10 лучших игроков «Коламбуса» по версии Dose

Два россиянина вошли в топ-10 лучших игроков «Коламбуса» по версии Dose
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Канадское издание Dose опубликовало список 10 лучших действующих игроков «Коламбус Блю Джекетс». В рейтинг вошли два российских хоккеиста — защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко.

Топ-10 лучших игроков «Коламбуса»:

  • Вратарь Элвис Мерзликин
  • Защитник Зак Веренски
  • Защитник Иван Проворов
  • Нападающий Кент Джонсон
  • Нападающий Бун Дженнер
  • Нападающий Адам Фантилли
  • Нападающий Кирилл Марченко
  • Нападающий Мэтью Оливье
  • Нападающий Чарли Койл
  • Нападающий Шон Монахан.

28-летний Проворов играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний Марченко провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.

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