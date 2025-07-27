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Инсайдер НХЛ назвал «Питтсбург» идеальным клубом для перехода Егора Чинахова

Инсайдер НХЛ назвал «Питтсбург» идеальным клубом для перехода Егора Чинахова
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Спортивный журналист Дэн Кингерски высказался о возможном переходе в «Питтсбург Пингвинз» российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова.

«Чинахов идеально подходит на роль игрока, которого «Пингвинз» могут обменять. Он молод, его потенциал огромен, его игра в НХЛ ещё во многом не раскрыта, и сейчас он не в ладах со своей командой. Это идеальный вариант.

Ситуация не сильно отличается от той, в которой оказался Филип Томасино, которого «Пингвинз» приобрели в ноябре прошлого года всего за выбор в четвёртом раунде. Конечно, Чинахов будет стоить немного дороже, чем Томасино, поскольку набор навыков и потенциал Чинахова более значительны, чем у Томасино. И, похоже, у «Пингвинз» есть множество драфт-пиков, которые можно обменять на Чинахова», — приводит слова Кингерски Pittsburgh Hockey Now.

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, из-за которых провёл всего 30 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

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