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Канадский журналист — о Марченко: может стабильно входить в топ-6 лучших бомбардиров НХЛ

Канадский журналист — о Марченко: может стабильно входить в топ-6 лучших бомбардиров НХЛ
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Канадский журналист Марк-Оливье Кук высказался об игре российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

«Марченко продолжает доказывать, что является одним из самых результативных атакующих игроков «Коламбуса». Благодаря быстрому выходу из игры, мощным броскам и сильному атакующему инстинкту он стал опасным бомбардиром.

Марченко умеет находить бреши в обороне и не стесняется атаковать ворота, а его руки позволяют ему быть эффективным как в большинстве, так и в меньшинстве. Что делает его ещё более интересным игроком, так это его уверенность в себе: он хочет владеть шайбой, хочет изменить ход игры и никогда не боится пробовать нестандартные ходы.

Для «Блю Джекетс» он является ключевой фигурой в формирующемся молодом составе. Его взаимодействие с другими опытными нападающими команды продолжает улучшаться, и у него ещё есть потенциал для роста. При правильной поддержке и дальнейшем развитии у Марченко есть все шансы стабильно входить в шестёрку лучших бомбардиров НХЛ», — написал журналист Марк-Оливье Кук для Dose.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.

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