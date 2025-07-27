Генменеджер «Коламбуса»: не собираюсь отдавать Чинахова только потому, что Шуми так сказал

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию с российским форвардом Егором Чинаховым и его агентом Шуми Бабаевым. 24-летний нападающий ранее запросил обмен из «Коламбуса» из-за разногласий с главным тренером Дином Эвасоном.

«Я удивлён, что агент Шуми Бабаев пошёл на публику. Но я не удивлён запросом на обмен, потому что мы говорили об этом. Когда Чинахов вернулся после травмы, он уже не был тем Чинаховым, на которого мы надеялись, и в конце концов его списали со счетов. Вот что бывает с парнями. Он не смог с этим справиться.

Я сказал Бабаеву, что Егор ценный игрок. Я уже поговорил с другими командами. Но я не собираюсь обменивать его только потому, что Шуми сказал его обменять», — приводит слова Уодделла The Athletic.

24-летний Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он получил несколько травм, из-за которых провёл всего 30 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.