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Канадский журналист Марк-Оливье Кук: оставить Проворова — разумный шаг для «Коламбуса»

Канадский журналист Марк-Оливье Кук: оставить Проворова — разумный шаг для «Коламбуса»
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Канадский журналист Марк-Оливье Кук прокомментировал игру российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Проворова.

«Иван Проворов незаметно стал одним из самых важных защитников в составе «Блю Джекетс». Приобретённый летом 2023 года, он привнёс в команду надёжность в обоих звеньях, выносливость и спокойный, уравновешенный подход к игре, который помог стабилизировать игру «Коламбуса» в обороне.

Он проводит на льду много времени, выполняет сложные задания и редко допускает грубые ошибки. Хотя он не всегда забивает голы, ценность Проворова заключается в мелочах: правильном позиционировании, хорошей работе с шайбой и умении сдерживать лучших нападающих соперника.

Оставить Проворова в команде — разумный шаг для «Коламбуса». Он обеспечивает команде надёжность, опыт и стабильное присутствие на задней линии — именно такой игрок нужен для долгосрочного успеха», — написал Кук для Dose.

28-летний Проворов и «Коламбус» договорились о новом контракте на семь лет, по которому хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,5 млн. Россиянин играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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