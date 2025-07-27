Мильштейн — о Кучерове: когда за тебя голосуют хоккеисты, это круче, чем «Харт Трофи»

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, заявил, что считает россиянина лучшим хоккеистом планеты.

– Никита готовится к следующему сезону. Он настолько хорош, как и его следующая игра. Он не живет за свои прошлые заслуги. Это человек, который верен хоккею. Я считаю Никиту самым лучшим хоккеистом на планете на сегодняшний день. Когда за тебя голосуют хоккеисты, а не предвзятые журналисты из определённых регионов Северной Америки, – это намного круче, чем приз. Что касается самого приза «Харт Трофи» и так далее – мы не обсуждали. Никита не общается с журналистами – он общается на льду. Какие могут быть вопросы, когда он 100+ очков выбивает каждый сезон?

Он не взял ни одного выходного. После последней игры прошлого сезона на следующее утро он поехал в спортзал и на каток. Он старается быть лучше, чем был вчера. К нему не должно быть вопросов. Он лучший хоккеист планеты. Это не его агент сказал, а все хоккеисты НХЛ. Снимаю перед ним шляпу с низким поклоном.

– Многие наверняка спросят: «А как же Коннор Макдэвид?»

– За Кучерова как за лучшего игрока проголосовали многие хоккеисты. Это говорю не я. Ещё раз: это говорят члены НХЛ, профсоюза, хоккеисты. Кучеров – лучший хоккеист на планете. Точка, – сказал Мильштейн в эфире Youtube-канала «Наш хоккей».

Ранее пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на сайте команды объявила, что Кучеров признан лучшим игроком сезона в клубе. Он выиграл в прошедшем сезоне «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.