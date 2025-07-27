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Видео: 53-летний Яромир Ягр готовится к новому сезону на ледовой арене

Видео: 53-летний Яромир Ягр готовится к новому сезону на ледовой арене
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Появилось видео, на котором 53-летний чешский нападающий Яромир Ягр проводит тренировку на льду перед новым сезоном.

Ранее экс-форвард сборной Чехии и ряда клубов НХЛ сообщил, что намерен продолжать карьеру в предстоящем сезоне.

Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В прошедшем сезоне Ягр провёл 39 матчей в чемпионате Чехии, забил пять голов и сделал 11 результативных передач, набрав 16 очков. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).

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