Сергей Коньков призвал пересмотреть регламент из-за ситуации с контрактами в «Авангарде»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос о ситуации с массовыми расторжениями контрактов в «Авангарде» в это межсезонье.

— Как относитесь к массовым расторжениям контрактов в «Авангарде»?

— Я считаю, что, если касаться регламента, этот вопрос нужно поднять и, возможно, пересмотреть. Потому что если хоккеистов расторгают за неделю до начала тренировочных лагерей, у многих команд уже укомплектованы составы и расписаны бюджеты. Такие расторжения ставят хоккеистов в очень неудобное положение. Нужно продумывать такие вещи и защищать игроков от таких ситуаций. Если клуб принимает такие решения, он должен это делать в такие даты, чтобы у хоккеистов после этого была возможность трудоустроиться. Расторжение за неделю до начала тренировок — 100% стрессовая для игроков ситуация. После неё нужно прийти в себя и постараться спокойно подготовится к сезону.

По поводу трансферной политики «Авангарда» в целом, видимо, выбрали новый курс под тренера, и такое количество изменений в составе направлено именно на это. Сможет ли клуб добиться успеха в таких реалиях? На словах можно всё что угодно предполагать. Но, как по мне, интегрировать новых ребят в команду и сделать их них сплочённый коллектив будет сложно. Я сейчас не вспомню ни одного случая, чтобы тренер пришёл в коллектив и в первый же год выиграл кубок. Приходит много новых ребят, но мало набрать просто хороших игроков, нужно ещё из них создать боеспособный коллектив, так что перед тренерским штабом «Авангарда» стоят серьёзные задачи, — приводит слова Конькова «Матч ТВ».

Летом «Авангард» покинули 20 хоккеистов. 11 из них, среди которых вратарь Михаил Бердин, защитник Алекс Грант, нападающие Владимир Ткачёв и Илья Каблуков, на данный момент не заключили новых контрактов с клубами КХЛ.