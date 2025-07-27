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СКА поздравил россиян с Днём Военно-морского флота

СКА поздравил россиян с Днём Военно-морского флота
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Пресс-служба СКА опубликовала пост с поздравлением россиян с Днём Военно-морского флота.

«У моряка нет трудного или лёгкого пути, есть только один путь – славный» (Цитата адмирала Павла Нахимова. – Прим. «Чемпионата»).

С Днём Военно-морского флота всех, для кого море – стихия души, путь чести и символ настоящей свободы!

Российский флот – гордость страны, а для Санкт-Петербурга этот праздник всегда особенный. Ясного горизонта, отличной службы, и пусть ветер будет только попутным!» – говорится в сообщении пресс-службы СКА.

День ВМФ ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля. В 2025 году это 27 июля.

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