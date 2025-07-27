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Овечкин — во втором звене «Вашингтона» в предстоящем сезоне по версии The Hockey News

Овечкин — во втором звене «Вашингтона» в предстоящем сезоне по версии The Hockey News
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Журналистка The Hockey News (THN) Сэмми Сильбер представила свой вариант атакующих сочетаний «Вашингтон Кэпиталз» на предстоящий сезон. Российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» 39-летнего Александра Овечкина она поставила во второе звено.

«Что касается топ-6, то здесь роль Александра Овечкина может измениться, поскольку он вступает в последний год своего контракта. В нижней части списка Иван Мирошниченко с нетерпением ждёт своего шанса, Лапьер всё ещё пытается доказать, что он полноценный игрок НХЛ, а Эндрю Кристалл также является одним из главных претендентов на место в составе», — приводит слова Сильбер The Hockey News.

Полностью атакующие звенья «Вашингтона» по версии The Hockey News:

1. Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон;
2. Овечкин — Дилан Строум — Энтони Бовиллье;
3. Эндрю Кристалл — Коннор Макмайкл — Райан Леонард;
4. Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Джастин Сурдиф;
5. Дополнительные форварды: Этен Фрэнк и Иван Мирошниченко.

Столичный клуб начнёт сезон-2025/2026 домашней игрой с «Бостон Брюинз» 8 октября.

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