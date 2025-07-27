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«Монреаль» с Демидовым и «Филадельфия» с Мичковым — в топ-6 лучших молодых команд НХЛ

«Монреаль» с Демидовым и «Филадельфия» с Мичковым — в топ-6 лучших молодых команд НХЛ
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Портал The Hockey News представил шесть лучших команд НХЛ с игроками в возрасте до 25 лет. В топ-6 вошли «Монреаль Канадиенс» с нападающим Иваном Демидовым (19 лет) и «Филадельфия Флайерз» с форвардом Матвеем Мичковым (20).

  • «Монреаль»: Коул Кофилд (24 года, нападающий), Лэйн Хатсон (21, защитник), Юрай Слафковски (21, нападающий), Алекс Ньюхук (24, нападающий), Зак Болдук (22, нападающий), Иван Демидов, Кейден Гуле (23, защитник), Якуб Добеш (24, вратарь).
  • «Анахайм Дакс»: Лео Карлссон (20, нп), Мэйсон Мактавиш (22, нп), Каттер Готье (21, нп), Джексон ЛаКомбе (24, зщ), Павел Минтюков (21, зщ), Олен Целльвегер (21, зщ).
  • «Оттава Сенаторз»: Тим Штюцле (23, нп), Джейк Сандерсон (23, зщ), Ридли Грейг (22, нп), Дилан Козенс (24, нп), Леэви Мериляйнен (22, вр).
  • «Филадельфия»: Матвей Мичков, Тревор Зеграс (24, нп), Бобби Бринк (23, нп), Тайсон Фёрстер (23, нп), Джейми Драйсдейл (23, зщ), Кэм Йорк (24, зщ).
  • «Юта Мамонт»: Логан Кули (21, нп), Дилан Гюнтер (22, нп), Джон Петерка (23, нп).
  • «Нью-Джерси Дэвилз»: Джек Хьюз (24, нп), Доусон Мерсер (23, нп), Люк Хьюз (21, зщ), Шимон Немец (21, зщ).
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