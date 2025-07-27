«Всё как в спорте». Роман Ротенберг поздравил граждан с Днём ВМФ

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал пост с поздравлением россиян с Днём Военно-морского флота.

«Поздравляю всех, кто стоит на защите морских рубежей нашей Родины, с этим особенным праздником – Днём Военно-Морского Флота!

Флот – это не просто сила и мощь. Это традиции, мужество, честь и безграничная преданность своему делу. Моряки всегда были примером стойкости, дисциплины и настоящего патриотизма.

Служба в море – это про характер. Про умение быть частью команды, брать ответственность, не бояться трудностей. Всё как в спорте – выигрывает тот, кто идёт до конца и верит в своих.

Спасибо вам за службу, за надёжность, за спокойствие наших берегов. Пусть рядом всегда будут поддержка, уважение и тепло родных.

С праздником, моряки! Гордимся вами!» – написал Ротенберг на своей странице в телеграм-канале.