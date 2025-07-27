«Хочу показать, что я тоже могу быть классным игроком». Сын Саку Койву — о своей карьере

19-летний финский нападающий Аатос Койву, сын чемпиона мира и четырёхкратного призёра Олимпийских игр, рассказал, что мечтает пойти по стопам отца и выйти на лёд в форме «Монреаль Канадиенс».

«Это было бы чем-то особенным. Я даже не могу подобрать слов. Надеюсь, однажды я буду наслаждаться каждой минутой в форме «Монреаля», это точно.

Я неплохо справляюсь в стрессовых ситуациях. Я бы сказал, что хорошо играю в центре, и меня не особо беспокоит, что для многих я, возможно, сын Саку, так что я просто хочу заявить о себе и показать людям, что я тоже могу быть хорошим игроком. Это вроде как мотивирует меня играть ещё лучше, и я тоже этого хочу», — приводит слова Койву-младшего пресс-служба НХЛ.

Этим летом Аатос впервые принял участие в тренировочном лагере «Монреаля» после того, как был выбран клубом в третьем раунде (под номером 70) драфта НХЛ 2024 года. В прошлом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 32 матчах за ТПС в финской лиге. Его сезон был прерван из-за мононуклеоза.