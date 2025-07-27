Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хочу показать, что я тоже могу быть классным игроком». Сын Саку Койву — о своей карьере

«Хочу показать, что я тоже могу быть классным игроком». Сын Саку Койву — о своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний финский нападающий Аатос Койву, сын чемпиона мира и четырёхкратного призёра Олимпийских игр, рассказал, что мечтает пойти по стопам отца и выйти на лёд в форме «Монреаль Канадиенс».

«Это было бы чем-то особенным. Я даже не могу подобрать слов. Надеюсь, однажды я буду наслаждаться каждой минутой в форме «Монреаля», это точно.

Я неплохо справляюсь в стрессовых ситуациях. Я бы сказал, что хорошо играю в центре, и меня не особо беспокоит, что для многих я, возможно, сын Саку, так что я просто хочу заявить о себе и показать людям, что я тоже могу быть хорошим игроком. Это вроде как мотивирует меня играть ещё лучше, и я тоже этого хочу», — приводит слова Койву-младшего пресс-служба НХЛ.

Этим летом Аатос впервые принял участие в тренировочном лагере «Монреаля» после того, как был выбран клубом в третьем раунде (под номером 70) драфта НХЛ 2024 года. В прошлом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 32 матчах за ТПС в финской лиге. Его сезон был прерван из-за мононуклеоза.

Материалы по теме
«Монреаль» с Демидовым и «Филадельфия» с Мичковым — в топ-6 лучших молодых команд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android