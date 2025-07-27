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Фото: Егор Замула и Дмитрий Воронков поймали на рыбалке огромную белугу

Фото: Егор Замула и Дмитрий Воронков поймали на рыбалке огромную белугу
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Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков вместе побывали на рыбалке, где поймали огромную белугу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с уловом российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фото: Из личного архива Егора Замулы

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков. Россиянин 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс», который истёк 1 июля. Воронков был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

Замула дебютировал в составе «Филадельфии» в апреле 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний Замула провёл 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (3+12) очков.

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