«Миннесоте» следует обратить внимание на Артемия Панарина — Hockey Wilderness

Издание Hockey Wilderness опубликовало статью, в которой посоветовало генеральному менеджеру «Миннесоты Уайлд» Биллу Герину приобрести российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Если сезон начнётся с регресса в выступлениях ведущих хоккеистов, Панарин, возможно, окажется готов сменить команду. В этом случае интерес со стороны «Миннесоты» вполне реален — особенно с учётом влияния Кирилла Капризова.

Да, Панарин уже не тот, что раньше, но остаётся ценным активом. В свои 33 года он, возможно, и не будет дотягивать до планки в 100 очков, но «Миннесоте» это и не нужно — у неё есть Капризов. Достаточно, чтобы Артемий шёл по графику «очко за матч». Мы уже видели, на что способен Матс Цуккарелло, играя рядом с Капризовым в 37 лет. Панарин потенциально способен демонстрировать ещё большую эффективность.

Несмотря на возраст, ближайшие три года Панарин, вероятно, будет оставаться близко к пику формы. Реальный спад если и случится, то ближе к 37–38 годам. Но даже после этого он вполне может приносить пользу для второго или третьего звена.

Если Панарин будет доступен, Герин обязан идти ва-банк. Панарин в связке с Капризовым может вывести «Миннесоту» на новый уровень. В команде также есть Владимир Тарасенко — ещё один весомый аргумент в пользу переезда. Но Панарин, безусловно, будет выбирать то место, где шансы на Кубок выше.

Пусть регресс в случае с Панариным уже обозначился, но он не стремителен. Как показали Овечкин и Маршан, элитные ветераны по-прежнему могут определять ход матчей. Панарин способен быть именно таким игроком — и в «Миннесоте» он мог бы делать разницу», — написано в статье Hockey Wilderness.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри отказался комментировать вопрос относительно будущего российского форварда Артемия Панарина в клубе.