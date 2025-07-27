«Нефтехимик» обыграл «Челны» в товарищеском матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл товарищеский матч между командами «Нефтехимик» и «Челны». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева площадки.

Голами отметились Тимур Хайруллин, Севастьян Соколов и Матвей Надворный, забросивший шайбу в пустые ворота за секунду до окончания матча. Это был первый товарищеский матч в текущее межсезонье.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на девятом месте в таблице Восточной конференции. В межсезонье в команде сменился главный тренер, на смену Олегу Леонтьеву пришёл Игорь Гришин.