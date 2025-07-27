«Нефтехимик» обыграл «Челны» в товарищеском матче
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл товарищеский матч между командами «Нефтехимик» и «Челны». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева площадки.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
27 июля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Челны
Набережные Челны
1:0 Хайруллин (Корбит) – 24:41 (5x4) 2:0 Соколов (Муиссу) – 28:13 (5x5) 3:0 Надворный (Якупов, Морозов) – 59:59 (en)
Голами отметились Тимур Хайруллин, Севастьян Соколов и Матвей Надворный, забросивший шайбу в пустые ворота за секунду до окончания матча. Это был первый товарищеский матч в текущее межсезонье.
В прошлом сезоне «Нефтехимик» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на девятом месте в таблице Восточной конференции. В межсезонье в команде сменился главный тренер, на смену Олегу Леонтьеву пришёл Игорь Гришин.
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