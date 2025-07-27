Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» обыграл «Челны» в товарищеском матче

«Нефтехимик» обыграл «Челны» в товарищеском матче
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл товарищеский матч между командами «Нефтехимик» и «Челны». Победу со счётом 3:0 одержали хозяева площадки.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
27 июля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Челны
Набережные Челны
1:0 Хайруллин (Корбит) – 24:41 (5x4)     2:0 Соколов (Муиссу) – 28:13 (5x5)     3:0 Надворный (Якупов, Морозов) – 59:59 (en)    

Голами отметились Тимур Хайруллин, Севастьян Соколов и Матвей Надворный, забросивший шайбу в пустые ворота за секунду до окончания матча. Это был первый товарищеский матч в текущее межсезонье.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на девятом месте в таблице Восточной конференции. В межсезонье в команде сменился главный тренер, на смену Олегу Леонтьеву пришёл Игорь Гришин.

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Владиславом Барулиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android