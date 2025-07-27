Новичок ЦСКА — об Игоре Никитине: играть за его команду в разы лучше, чем быть против него

Защитник ЦСКА и экс-игрок «Витязя» Джереми Рой поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером армейцев Игорем Никитиным.

«Я очень взволнован перед началом работы с Никитиным. И рад, что получится поработать с тренером, который только-только выиграл Кубок Гагарина. Я играл против него уже три года, и это всегда было очень трудно! Думаю, играть за его команду в разы лучше, чем быть против него», — приводит слова Роя Legalbet.

В прошлом сезоне Никитин во главе «Локомотива» стал обладателем Кубка Гагарина. В 2019 году специалист уже приводил ЦСКА к главному трофею в КХЛ. В межсезонье Никитин вновь стал главным тренером московских армейцев.