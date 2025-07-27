«Клуб традиции не уважает». Юдин подверг критике новый логотип СКА

Экс-защитник сборной России Александр Юдин негативно оценил новую эмблему СКА и отметил, что прошлый логотип отсылал к былым победам клуба, а нынешний не учитывает клубную историю.

«Особо не хочу критиковать родной клуб, но, скажу откровенно, логотип мне не понравился. Это дело вкуса. Но прошлая эмблема – это отсыл к 1987 году, когда СКА выиграл бронзу чемпионата СССР. И это была дань уважения традиций. А сейчас получается, что клуб эти традиции не уважает. Прежде чем что-то делать, надо думать. Могли хотя бы посоветоваться с нами, ветеранами», – цитирует Юдина AllHockey.Ru.

Последний раз клуб заметно менял визуальный стиль в 2014 году. Тогда обновили шрифты и элементы оформления, при этом классическая эмблема с красной звездой и надписью «СКА» осталась прежней.