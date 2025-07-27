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Артём Лукоянов ответил на вопрос, собирается ли он завершать игровую карьеру

Артём Лукоянов ответил на вопрос, собирается ли он завершать игровую карьеру
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Экс-нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов сообщил, что не собирается завершать карьеру. Последним клубом 36-летнего игрока был жлобинский «Металлург».

«Нет, куда мне завершать? Тьфу-тьфу, никогда тяжёлых травм не было – сил у меня полно. Здоровье позволяет ещё играть в хоккей. Дай бог, найду команду. Ещё многим могу помочь», – цитирует Лукоянова «Бизнес Online».

Лукоянов провёл в казанском «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. Всего Лукоянов сыграл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, недавно Арбитражный суд Республики Татарстан официально признал Лукоянова банкротом.

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