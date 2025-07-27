Журналист THW объяснил, почему номер Бобровского могут вывести из обращения во «Флориде»

Журналист The Hockey Writers Давид Дворк считает, что 72-й номер вратаря Сергея Бобровского может быть выведен из обращения во «Флориде Пантерз». На данный момент в клубе выведены из обращения только номера 1, 37 и 93. 93-й номер принадлежит Биллу Торри, первому президенту команды, а 37-й — основателю и первому владельцу команды Уэйну Хьюзенге. Номер 1 принадлежит Роберто Луонго, единственному игроку, чей игровой номер был выведен командой из обращения.

«Мы говорим о человеке, который, пожалуй, был самым важным игроком плей-офф «Флориды». Последние шесть сезонов в Южной Флориде стали для Сергея Бобровского настоящими американскими горками. Ещё в 2019 году ветеран-вратарь подписал огромный семилетний контракт на $ 70 млн с «Флоридой Пантерз». Но его путь оказался весьма тернистым поначалу.

Первые несколько лет Боба в «Пантерз» были не самыми лучшими для него, хотя команда, за которую он играл, была далека от того оборонительного монстра, которым сейчас может считаться «Флорида». Его невероятный атлетизм и склонность к эффектным сейвам не использовались в полной мере до появления Пола Мориса. Способность «Флориды» превосходно реализовывать системы Мориса в сочетании с тем, что Бобровский вывел свою игру на новый уровень в плей-офф Кубка Стэнли, принесли поистине потрясающие результаты.

И вот мы вступаем в последний год контракта Боба, и его будут помнить как одного из лучших игроков, когда-либо выступавших за эту франшизу. Две победы в Кубке Стэнли подряд. Претендент на «Везину» и «Конн Смайт». Участие в Матче всех звёзд. В рейтинге лучших вратарей «Пантерз» за всю историю Бобровский уступает только Роберто Луонго по количеству сыгранных матчей, побед и сейвов. Бобровский не только закрепил за собой статус будущего члена Зала хоккейной славы, но можно с уверенностью сказать, что когда-нибудь 72-й номер Боба вознесут под своды дворца в Санрайзе», — цитирует журналиста The Hockey Writers.